Padel: Alghero vince ancora

ALGHERO – Alghero vince ancora. A una giornata dalla fine del campionato regionale di serie D di padel, dopo il 3-0 rifilato allo Spazio Newton Cagliari, la compagina algherese è ancora solitaria in testa alla classifica a punteggio pieno.



Francesco Ruiu e Davide Piras hanno conquistato il primo turno regolando 6-2 6-1 Fabrizio Meloni e Daniele Cappagli. Secondo doppio maschile conquistato a tavolino dagli algheresi, per l'assenza degli avversari, mentre il match femminile ha visto il netto successo (6-0 6-1) di Cristina Carta e Ylenia Maccioni su Stefania Meloni e Giusy Congiu.



L'Alghero, a un turno dalla fine, punta ai play-off per accedere alla serie C nazionale. Ultimo impegno della regular season, sabato 5 giugno, sul campo del Tc Cagliari.



Nella foto: Cristina Carta e Ylenia Maccioni