Ute: Alghero, tra storia e superstizione

ALGHERO – Domani, giovedì 3 giugno, alle 16.30, nella sede dell'Università delle Tre età di Alghero, in Via Sassari 179, e in modalità remoto, è in programma la conferenza tenuta dalla scrittrice e storica Alessandra Derriu, archivista dell'Archivio Diocesano della Diocesi di Alghero- Bosa, intitolata “Alghero e la Sardegna nel 1500. Digiuno, superstizione, monache e sepolture”. Gli argomenti trattati saranno il digiuno e la superstizione, i peccati riservati, l'usura, le monache, le sepolture e gli spogli.



Nella foto: Alessandra Derriu