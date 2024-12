Cor 6 giugno 2021 Solanas: tragedia in spiaggia, muore 55enne Tragedia nella spiaggia della frazione del comune di Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari. Sul posto i sanitari del 118 e i militari di Quartu. Niente da fare per un turista colpito da un improvviso malore



QUARTU SANT'ELENA - Tragedia nel tardo pomeriggio odierno (domenica) sulla spiaggia di Solanas, frazione del comune di Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari. Un turista 55enne a causa di un improvviso malore è deceduto davanti agli increduli familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma inutilmente. Presenti anche i militari della compagnia di Quartu Sant'Elena per i rilievi del caso.



Foto d'archivio