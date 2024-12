video Cor 7 giugno 2021 «Mariotti, l´idea british per lo sport in città»



L´ambizioso progetto di rigenerazione urbana del "Mariotti", presentato nei giorni scorsi al sindaco, potrebbe avere già nei prossimi giorni un prima via libera dalla giunta. Quattro le associazioni coinvolte: Pgs Nord Sardegna, Scuola calcio Nettuno, Sport Travel & More, Scuola Pallacanestro Alghero. Parla Francesco Pepe Bar, store, museo: ecco il Parco dello Sport L´ambizioso progetto di rigenerazione urbana del "Mariotti", presentato nei giorni scorsi al sindaco, potrebbe avere già nei prossimi giorni un prima via libera dalla giunta. Quattro le associazioni coinvolte: Pgs Nord Sardegna, Scuola calcio Nettuno, Sport Travel & More, Scuola Pallacanestro Alghero. Parla Francesco Pepe Guarda e condividi il video su Alguer.tv