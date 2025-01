S.A. 9 giugno 2021 Sardara annuncia l´addio alla Dinamo Sarà il suo ultimo anno alla guida della formazione sassarese che milita nel campionato della massima serie di basket. È l´annuncio fatto questa mattina dal patron di Sassari, Stefano Sardara, nel corso di una conferenza stampa nella club house della Dinamo Banco di Sardegna



SASSARI - «Ora è arrivato il momento di cedere la mano, questa sarà l’ultima iscrizione che farò io poi ci penserà qualcun altro e spero che riesca a partire con tutta la passione che ci ha animato in questi dieci anni entusiasmanti. È ora che qualcuno di più fresco prenda in mano la società. Sono contento e orgoglioso dell’esperienza fatta e dei risultati raggiunti e ora son contento di passare il testimone a chi verrà».





È l'annuncio fatto questa mattina dal patron di Sassari, Stefano Sardara, nel corso di una conferenza stampa nella club house della Dinamo Banco di Sardegna. Il numero uno biancoblu si è soffermato sui grandi risultati sportivi ottenuti nell'ultimo decennio e in qualche problema finanziario iniziato con la pandemia.



«Lato societario invece è stato un anno molto difficile, il primo anno difficile della società poiché abbiamo avuto un disavanzo importante. Sapete che è da un po’ che dico che il mio percorso si sta completando, quest’anno è stato fatto un lavoro encomiabile e devo ringraziare tutto l’apparato amministrativo, commerciale, marketing e comunicazione che ci ha permesso di tenere botta. Il disavanzo lo stiamo affettando e mangiando un pezzo per volta come il famoso elefante, sono convinto che nel corso della prossima stagione riusciremo a raggiungere l’obiettivo di riportare la società nella salute che aveva prima dell’arrivo del Covid».



Nella foto: Stefano Sardara