Red 12 giugno 2021 Costa Smeralda sempre più sostenibile



OLBIA - La Costa Smeralda diventa sempre più sostenibile grazie al completamento di percorsi pedonali, il primo di 800metri tra Cala di Volpe e il bivio di Liscia Ruja, e il secondo, già iniziato nel 2020, tra Cala Granu e Capo Ferro. Il Consorzio Costa Smeralda gestisce una delle aree più belle e attrattive del Mediterraneo, di cui circa il 96percento è rappresentato da un territorio integralmente naturale. Si tratta di un patrimonio di inestimabile valore. che garantisce l’unicità e l’appeal della destinazione sul mercato turistico globale. E' per questo che la tutela del paesaggio e il costante miglioramento delle performance ambientali, connesse allo svolgimento delle attività di valorizzazione e di gestione dell’area, rappresentano punti cardine della strategia del Consorzio che ha posto al centro del proprio piano strategico l’impegno verso l’eco-sostenibilità.



I due marciapiedi, sono stati realizzati dal Consorzio Costa Smeralda in virtù della convenzione con il Comune di Arzachena stipulata nel 2018, che conferisce la gestione di gran parte delle rete stradale della Costa Smeralda al Consorzio. Grazie al completamento della rete di marciapiedi, i consorziati, i visitatori e la popolazione locale potranno percorrere 9chilometri (Via Del Galeone 1,5km, Via Romazzino 2km, Via Cala di Volpe 2km, Strada provinciale 59 2km e Cala Granu 1,5km) di area completamente pedonalizzata e usufruire di questi passaggi per raggiungere le varie aree del comprensorio o per fare jogging immersi nella bellezza e nella natura. I lavori per terminare le opere di infrastrutturazione sono stati eseguiti esclusivamente con maestranze locali.



«La grande ricchezza della Costa Smeralda – commenta Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio e amministratore delegato della Servizi consortili Costa Smeralda – risiede proprio nella bellezza ancora in larga parte incontaminata del suo paesaggio. Il Consorzio ha posto al centro del proprio piano strategico l’impegno verso l’eco-sostenibilità, una sfida che il Consorzio sta portando avanti fin dalla sua fondazione, guidando l’intero comparto verso scelte eco-sostenibili, attraverso la realizzazione di una serie di progetti e iniziative volte alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e gestione dell’area e un costante miglioramento delle performance ambientali. La costruzione dei marciapiedi è un obiettivo primario per aumentare la vivibilità e la sicurezza della destinazione Costa Smeralda e si inserisce nelle attività che sono in via di definizione nel piano strategico di sostenibilità, attraverso cui perseguiamo il duplice obiettivo di diminuire le nostre emissioni di Co2 e creare economie circolari, valorizzando il territorio e le risorse umane locali».