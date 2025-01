Red 14 giugno 2021 Agitazione in Forestas: protesta in vista «La storia infinita: per l’ennesimo anno, agitazione sindacale e manifestazioni in vista, e la Campagna Antincendio è seriamente a rischio», è l´allarme lanciato dal Sindacato autonomo dipendenti Regione Sardegna e dalla Cisal Sardegna



CAGLIARI - «Gli incendi portano devastazione come le alluvioni, ma i pasticci burocratici e gli interessi di parte rischiano di essere ancor più dannosi. Lo sanno bene purtroppo i lavoratori di Forestas, che contro queste ed altre piaghe potrebbero lottare in prima linea e che ogni anno ci provano, bloccati non dal fuoco, ma dallo stesso contratto che l’Agenzia è costretta (da anni) ad applicargli, nonostante sia fuori legge per l’annoso contrasto tra le regole del pubblico e un contratto privato (inapplicabile). E quest’anno siamo al grottesco: uomini e mezzi di Forestas (che come mostrato anche a Bitti) sono i primi ad arrivare negli scenari di emergenza, e gli ultimi ad andarsene, rischiano di restare bloccati dall’incredibile decisione della Corte dei conti che, se non rettificata e ripulita dalle errate valutazioni (caldeggiate da chissà chi), impedirà di utilizzare un numero rilevante di operai nell’imminente campagna antincendi, riducendo dell’85percento lo schieramento utilizzabile per tutta la difficile campagna antincendio di questa caldissima estate».



E' l'allarme lanciato dal Sindacato autonomo dipendenti Regione Sardegna e dalla Cisal Sardegna, che non usano mezze misure e proseguono: «Questo è forse il dato più preoccupante: mille operai specializzati, e centinaia di mezzi di Forestas resteranno ai box in questa campagna antincendio che inizia male, anzi malissimo. E siccome il contratto inapplicabile li costringerà a riporre l’attrezzatura antincendio, migliaia di lavoratori di Forestas torneranno a protestare, già dalla prossima settimana, sotto le sedi istituzionali che, dopo ben cinque anni dall’approvazione della Legge Forestale, ancora non hanno saputo trovare la quadra». E così il Sadirs, primo sindacato dell’Agenzia, è sul piede di guerra: ha già proclamato lo stato di agitazione ed indetto due sit-in per mercoledì 23 giugno.



«Troviamo squallida e mistificatoria la polemica politica - di parte delle Opposizioni e delle “solite organizzazioni sindacali” (Cgil e Cisl) - che attaccano gli assessori in carica e muovono alfieri contro le soluzioni sottoscritte dalla Maggioranza delle sigle sindacali e votate dall’intero Consiglio Regionale nel 2019, dimenticando che la cancrena sindacale procede indisturbata da anni, anche grazie ai loro errori, saccenti chirurghi che oggi esibiscono sterili critiche, mentre negli anni hanno portato il “paziente Forestas” al coma profondo in cui versa attualmente». A questo punto, secondo Sadirs e Cisal c’è poco da fare: «la Corte dei conti ha contraddetto il proprio orientamento degli ultimi anni e le sue stesse raccomandazioni emerse a seguito delle indagini della procura per le “mansioni superiori” abusate in Forestas: altrimenti solo una nuova soluzione legislativa potrà porre fine alle inefficienze ed alla incredibile catena di errori e interferenze indebite che stanno trasformando in cenere ogni tentativo di mettere i lavoratori dell’Agenzia regionale nelle condizioni di fare ciò che la Sardegna chiede loro. Nella speranza che, nel frattempo, ad andare in cenere non siano i boschi della nostra Isola».