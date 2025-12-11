 Skin ADV
Alguer.itnotiziesassariPoliticaOpere › Centro intermodale: consegna lavori a Sassari
Cor 22:00
Centro intermodale: consegna lavori a Sassari
È il tassello più importante di un’operazione che complessivamente vale oltre 27 milioni di euro e che trasformerà radicalmente l’area attorno alla stazione ferroviaria, restituendo centralità funzionale e fisica alla città storica
Centro intermodale: consegna lavori a Sassari

SASSARI - È il tassello più importante di un’operazione che complessivamente vale oltre 27 milioni di euro e che trasformerà radicalmente l’area attorno alla stazione ferroviaria, restituendo centralità funzionale e fisica alla città storica e diventando una cerniera di raccordo tra Sassari Vecchia e Predda Niedda, ossia quella sorta di rebus urbanistico sopra il quale inizia a diradarsi la nebbia addensatasi nel corso di decenni. È l’ex centrale elettrica di via XXV aprile, il cui destino sta per cambiare per sempre, con un impatto che negli auspici di Palazzo Ducale sarà decisivo per lo sviluppo di Sassari e di tutto il territorio metropolitano. Lunedì 22 dicembre (ore 11) il Comune di Sassari consegnerà ufficialmente le chiavi del cantiere – che include anche l’intervento per il restyling degli spazi esterni – all’impresa che avrà il compito di eseguire l’opera. A consegnare i lavori saranno il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna, con il dirigente del settore e il rup, gli ingegneri Gianni Melis e Ica Sanna.

Nella foto: un vecchio rendering del progetto
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
20 dicembre
Federculture, l´Isola brilla in Italia
20 dicembre
Dolci della tradizione algherese: l´incontro



