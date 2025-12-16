 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › Payback dispositivi medici: risorse
Cor 19:05
Payback dispositivi medici: risorse
La Giunta ha approvato la ripartizione delle risorse derivanti dal cosiddetto “payback” sui dispositivi medici, uno strumento previsto dalla normativa statale per contenere e compensare gli sforamenti della spesa sanitaria
Payback dispositivi medici: risorse

CAGLIARI - Su proposta della Presidente della Regione Alessandra Todde, assessora ad interim della Sanità, la Giunta ha approvato la ripartizione delle risorse derivanti dal cosiddetto “payback” sui dispositivi medici, uno strumento previsto dalla normativa statale per contenere e compensare gli sforamenti della spesa sanitaria. In particolare, il provvedimento attua quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha definito una soluzione definitiva per il contenzioso relativo al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018.

La norma prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici versino alle Regioni una quota pari al 25% degli importi precedentemente richiesti, a saldo definitivo degli obblighi per quegli anni. Il pagamento di tale quota estingue ogni ulteriore pretesa e chiude i contenziosi pendenti, garantendo certezza giuridica sia alle imprese sia alle amministrazioni pubbliche.

In applicazione di questa disciplina, la Regione Sardegna ha accertato e incassato nel 2025 oltre 19,5 milioni di euro, che la delibera ora redistribuisce agli enti del Servizio sanitario regionale. La ripartizione avviene secondo criteri oggettivi e trasparenti, basati sulle percentuali di accesso al Fondo sanitario regionale 2023, assicurando equità tra le aziende sanitarie. L’importanza della deliberazione è duplice: da un lato consente di rafforzare l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, dall’altro restituisce risorse alle aziende sanitarie, contribuendo a sostenere i servizi, gli investimenti e la continuità dell’assistenza ai cittadini, senza gravare ulteriormente sul bilancio regionale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:11
Todde: Nuovo Civile cancellato. «Alghero merita verità e visione»
Anche Fratelli ´d´Italia chiede chiarezza: «La Todde ha cancellato il finanziamento per il nuovo ospedale di Alghero questo dovrebbe dire il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, se volesse rappresentare con correttezza i fatti»
18/12/2025
«Cancellato il nuovo ospedale per Alghero»
Atto d’accusa durissimo quello dell’onorevole Michele Pais, che denuncia «due decisioni gravissime e convergenti assunte dall’amministrazione regionale sulla sanità di Alghero». L´appello a cittadini e amministratori: serve una mobilitazione
6:30
Sulla sanità, serve un confronto responsabile
Apprendiamo del progetto di ampliamento dell’Ospedale Civile di Alghero che prevede la realizzazione di una sopraelevazione destinata a ospitare una piastra tecnologica con un nuovo blocco operatorio di ultima generazione
19/12/2025
-12: rischio blocco attività al Marino
Sono i Riformatori Sardi di Alghero insieme al segretario e consigliere regionale Aldo Salaris a lanciare nuovamente l’allarme su quanto potrebbe accadere a breve presso il Regina Margherita di Alghero con il cambio di gestione da Aou all´Asl che sarà operativo dal 1° gennaio 2026
18/12/2025
Apre l´Hospice San Giovanni Battista
La Asl n. 1, potenzia in questo modo la propria rete assistenziale territoriale con l’attivazione dell’Hospice residenziale che si integra alla rete delle cure palliative oncologiche domiciliari del Nord ovest Sardegna
16/12/2025
Alghero: incontro Dem coi vertici della sanità
A quindici giorni dal passaggio di competenza gestionale da Aou ad Asl dell´ospedale Marino di Alghero occhi puntati sui servizi. Il Pd organizza il 22 dicembre un incontro pubblico, presso l’Hotel Catalunya, alla presenza dei due commissari Taulo e Palermo
17/12Finalmente al centro la salute ad Alghero
17/12Civile, ecco il nuovo blocco operatorio
10/12Alghero-Torino, volo salvavita
9/12Sfascio sanità, FdI: Di Nolfo batta un colpo
9/12«Sanità al collasso, fallimento certificato»
9/12Allarme all'Ospedale Marino, presidio in Regione
8/12«Subito una scossa ad iniziare dal Marino»
8/12Sanità, Mulas: fallimento per Todde
8/12Bartolazzi, sanità e poltrone: caos
7/12Mur, 4 milioni per la Sardegna
« indietro archivio sanità »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
20 dicembre
Apre a Sassari il Centro Giovani Santa Caterina
20 dicembre
Ad Alghero è “Natale in Porto”



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)