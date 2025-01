Cor 14 giugno 2021 Il sindaco Mulas riceve la deputata Paola Deiana «Porto Torres protagonista della transizione energetica». La riunione è stata anche l´occasione per scambiare idee e visioni su alcune delle opportunità offerte dall´attuale momento storico



PORTO TORRES - La riqualificazione del polo industriale, le nuove sfide energetiche, il rilancio del sistema portuale e le opportunità ambientali del Parco dell'Asinara sono alcuni dei temi affrontati questa mattina in un confronto a palazzo comunale tra il sindaco Massimo Mulas e la deputata Paola Deiana (M5s). All'incontro ha preso parte una delegazione dei cinquestelle composta dal consigliere comunale Sebastiano Sassu e dall'ex consigliere Carlo Marongiu.



La riunione è stata l'occasione per scambiare idee e visioni su alcune delle opportunità offerte dall'attuale momento storico. «Ringrazio l'onorevole Deiana per la disponibilità e la grande concretezza dei ragionamenti messi sul tavolo - dichiara il sindaco Massimo Mulas -. Ha dimostrato che sui grandi temi si possono superare le logiche di schieramento e dialogare in maniera costruttiva. Credo che questo confronto debba proseguire con regolarità per mantenere un filo diretto tra il nostro territorio e i decisori nazionali».



Paola Deiana, componente della commissione Ambiente della Camera, si è concentrata molto sulle implicazioni dei temi legati alla transizione energetica: «Abbiamo di fronte una sfida epocale e l'area di Porto Torres merita di avere un ruolo da protagonista. Il primo passo è coinvolgere e ascoltare tutte le parti, affinché ciascuno possa dare il proprio contributo in maniera qualificata. È il momento di ascoltare, studiare e fare progetti: abbiamo di fronte un'opportunità storica».