SAN TEODORO - I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno deferito in stato di libertà un 69enne di Budoni sorpreso in possesso di due coltelli a serramanico all’interno della propria autovettura.