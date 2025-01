Red 16 giugno 2021 Ancora fiamme nell´Isola Ieri, tredici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Mandas, di Bosa e di Anela



CAGLIARI – Ieri (martedì), tredici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Mandas, di Bosa e di Anela.



Il primo rogo è divampati nell'agro di Mandas, in località Madepasca, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Senorbì, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra dei Vigili del fuoco di Mandas e da due squadre di volontari delle associazioni di Senorbì-Sant'Isidoro, Sant'Andrea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.04



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Bosa, in località Sorgente Alvaghes, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bosa, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre Forestas dei cantieri di Bosa, di Scano Montiferro periferia e di Tresnuraghes. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 5ettari di macchia e cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.20.



Il terzo rogo è divampato nell'agro di Anela, in località Onisirva, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra dei Vigili del fuoco di Bono e alcuni volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.11.