Red 17 giugno 2021 Volotea decolla da Alghero per Genova e Napoli A partire da domenica 20 giugno, sarà possibile decollare dall´aeroporto Riviera del corallo verso Genova. Dalle settimane successive, si ricomincerà a volare anche alla volta di Napoli



ALGHERO – Volotea fa rotta verso l’estate e riattiva, da domenica 20 giugno, la rotta per Genova in partenza dall’aeroporto di Alghero, cui seguirà, nelle settimane successive, anche il riavvio del collegamento per Napoli. In vista dell’estate 2021, salgono a cinque le rotte nazionali raggiungibili dall'aeroporto “Riviera del corallo” (oltre a Genova e Napoli anche Torino, Venezia e Verona).



«Siamo felici di ritornare a volare con la nostra flotta presso lo scalo di Alghero, dove proponiamo per i prossimi mesi un portfolio di rotte 100percento domestiche, rendendo ancora più agevoli e semplici, in vista delle vacanze estive, gli spostamenti da Liguria, Campania, Veneto e Piemonte verso la Sardegna del nord. Ci auguriamo che i nostri voli possano supportare la ripartenza economica di Alghero, grazie alle ricadute economiche generate dai nuovi flussi turistici in transito dall’aeroporto durante l’estate», ha commentato la country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea Valeria Rebasti.



«La ripartenza dei collegamenti estivi di Volotea, partner storico dello scalo di Alghero, rappresenta un ulteriore segnale positivo per la stagione turistica del nord ovest della Sardegna. I cinque collegamenti domestici verso Genova, Napoli, Verona, Torino e Venezia contribuiscono a rafforzare e completare l’importante network estivo dell’aeroporto», ha rilanciato lo chief financial officer & business development director dell’aeroporto di Alghero Fabio Gallo.