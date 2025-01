Red 17 giugno 2021 Crs4: via alla scuola scientifica Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della scuola scientifica “Eia-Exploring artificial intelligence in art”, organizzata dal Crs4 e finanziata da Sardegna ricerche, che ha l’obiettivo di indagare i rapporti tra tecnologia e arte con focus sull’intelligenza artificiale



CAGLIARI - Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della scuola scientifica “Eia-Exploring artificial intelligence in art”, organizzata dal Crs4 e finanziata da Sardegna ricerche, che ha l’obiettivo di indagare i rapporti tra tecnologia e arte con focus sull’intelligenza artificiale. In questa edizione, sarà affrontato il tema del “postdigital”, che pervade i tempi d'oggi: un’analisi dei rapporti dell’uomo con le tecnologie digitali e l’arte in un momento storico caratterizzato dalla convergenza tra realtà fisica e digitale.



Tra i docenti, oltre a ricercatori Crs4 ed esperti di arte e scienza, spiccano nomi illustri del mondo artistico quali Guido Tattoni (sound designer e sound engineering direttore della “Naba-Nuova Accademia di Belle arti di Milano), Nima Gazestani (affermato interaction designer e sviluppatore visual 3d real-time), Marco Donnarumma (artista performativo celebre per i suoi lavori sull’utilizzo del corpo che fondono suono, computazione e biotecnologia), Riccardo Mantelli (docente in Interaction design e physical computing alla Domus academy e la Naba, artista che esplora da anni l’utilizzo creativo delle nuove tecnologie), Franz Rosati (musicista e artista visivo che utilizza tecnologie digitali e software personalizzati come base per la sua produzione artistica che spazia da concerti, live set audiovisivi, installazioni, software art e stampe). Osservatore speciale sarà il computer scientist Michael Mondria, di Ars electronica solutions, il centro del Festival internazionale Ars electronica di Linz, che crea mondi interattivi di esperienza sotto forma di installazioni visionarie.



Sono venticinque i posti riservati agli interessati al percorso didattico. Studenti, artisti, designer, musicisti, filosofi, sviluppatori, amanti della scienza e chiunque sia interessato alle implicazioni antropologiche della commistione tra l’umano e la tecnologia potranno iscriversi entro mercoledì 30 giugno, sul sito internet TheDigitalHumanism. Le lezioni si terranno da lunedì 12 a giovedì 15 luglio al Parco scientifico e tecnologico di Pula, mentre la giornata conclusiva, venerdì 16 luglio, sarà aperta al pubblico e si svolgerà nella Manifattura Tabacchi di Cagliari. Il programma e l’elenco completo dei docenti si trovano sul sito internet della scuola scientifica.