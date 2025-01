Red 19 giugno 2021 Olbia: al via il nuovo volo per Firenze E´ stato inaugurato questa mattina, all´aeroporto “Costa Smeralda”, il nuovo collegamento con il capoluogo toscano operato dalla compagnia aerea Vueling



OLBIA – E' stato inaugurato questa mattina (sabato), all'aeroporto di Olbia, il nuovo collegamento con Firenze operato dalla compagnia aerea “Vueling”. Il volo Vy6926 è atterrato al “Costa Smeralda” alle 12.35, dove è stato accolto dal team del Route development Geasar, che ha omaggiato la crew con prodotti “Karasardegna”.



«Da oggi, con la partenza del primo volo Firenze-Olbia, diamo ufficialmente il via alla stagione estiva. Con la nuova rotta, non solo agevoliamo i collegamenti verso una delle destinazioni estive più frequentate dagli italiani, ma anche dai turisti stranieri, ma sosteniamo anche la ripartenza del turismo sul territorio italiano», ha commentato Charlotte Dumesnil director of sales, distribution and alliances.



La nuova rotta si inserisce nella strategia di espansione del vettore spagnolo, che per l’estate 2021 ha deciso di puntare sull’Italia e sul mercato domestico, mettendo in connessione lo scalo gallurese con il capoluogo toscano con due frequenze settimanali (il lunedì e il sabato) fino a sabato 30 ottobre. Nel corso dell’estate, da Olbia sarà attivo anche il collegamento per Barcellona, hub della compagnia e scalo strategico che consente a tutti i cittadini che gravitano intorno a Olbia di raggiungere facilmente tante altre destinazioni.