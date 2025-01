Red 21 giugno 2021 Domenica di fuoco nell´Isola Sono diciannove gli incendi che ieri hanno ferito la Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Gonnosnò, di Ittiri, di Usellus, di Siliqua, di San Giovanni Suergiu e di Serramanna



Il primo rogo è divampato nell'agro di Gonnosnò, in località Corte Baccas, dove è intervenuto prima un elicottero proveniente dalla base di Fenosu e poi un secondo dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ales, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf di Oristano e da tre squadre Forestas . Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 14ettari di seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Ittiri, in località Tomoddoi, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Bosa, di Anela e di Alà dei sardi, oltre al Canadair proveniente da Ciampino. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ittiri, coadiuvata dal personale eliportato, dalla pattuglia Cfva di Thiesi, da tre squadre Forestas e da due squadre di volontari delle associazioni di Protezione civile. Il fuoco ha percorso diversi ettari di macchia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.30.



Il terzo rogo è divampato nell'agro di Usellus, in località Nuraghe Pinna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana, coadiuvata dal personale del Gauf e da quello giunto con il mezzo aereo, da due squadre Forestas. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa un ettaro di uliveti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.45.



Il quarto incendio si è registrato nelle campagne di Siliqua, in località Is Gibas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siliqua, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre dei Vigili del fuoco e da una squadra di volontari. Il fuoco ha percorso circa un ettaro di seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.20.



Il quinto rogo è divampato nell'agro di San Giovanni Suergiu, in località Serra 'e Treminis, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sant'Antioco, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di volontari delle associazioni di Assosulcis e Avpc Sant'Anna Arresi. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2ettari di cisteti e macchia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30.



Il sesto incendio si è registrato nelle campagne di Serramanna, in località C.Cixi, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri, coadiuvata dal Gauf e dal personale eliportato, da due squadre dei Vigili del fuoco e da una squadra di volontari delle associazioni di Decimomannu. Il fuoco ha percorso circa un ettaro di pascolativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15.