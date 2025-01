video S.A. 21 giugno 2021 Cucina, pilates, musica: il nuovo Parco Tarragona La società aggiudicataria dell´appalto si occuperà della gestione dello spazio verde per i prossimi anni. Tante le attività e gli eventi in programma: dai corsi di giardinaggio e fitness ai laboratori di cucina, teatro ed esposizioni di animali



Folia Bio srl.



La società aggiudicataria dell'appalto si occuperà della gestione dello spazio verde per i prossimi anni. Tante le attività previste: dai corsi di giardinaggio e fitness ai laboratori di educazione stradale, ambientale e di cucina.



«Un fitto calendario di eventi sarà dedicato a persone di tutte le età» ha spiegato la Perinu. Ci saranno "Le Sere del Parco" con percorsi guidati di degustazione di prodotti locali, le cene a tema, proiezioni di filmati, concerti, teatro di marionette, esposizioni di animali e i mercatini di Natale.



Nella foto: un momento della conferenza stampa di presentazione ALGHERO - Nel giorno del solstizio d'estate ha riaperto il Parco di Tarragona ad Alghero. «E' un grande giorno per la città la riapertura di questo polmone verde nel quartiere più popoloso» ha commentato il il sindaco Mario Conoci presente all'inaugurazione insieme all'assessore al Demanio Giovanna Caria e a Barbara Perinu, responsabile della nuova gestione perLa società aggiudicataria dell'appalto si occuperà della gestione dello spazio verde per i prossimi anni. Tante le attività previste: dai corsi di giardinaggio e fitness ai laboratori di educazione stradale, ambientale e di cucina.«Un fitto calendario di eventi sarà dedicato a persone di tutte le età» ha spiegato la Perinu. Ci saranno "Le Sere del Parco" con percorsi guidati di degustazione di prodotti locali, le cene a tema, proiezioni di filmati, concerti, teatro di marionette, esposizioni di animali e i mercatini di Natale.Nella foto: un momento della conferenza stampa di presentazione Guarda e condividi il video su Alguer.tv