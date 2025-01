Red 21 giugno 2021 Rifiuti pericolosi nel furgoncino: deferito 30enne I Carabinieri della Stazione di Nurri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 30enne extracomunitario, residente a Senorbì, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata



NURRI - I Carabinieri della Stazione di Nurri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 30enne extracomunitario, residente a Senorbì, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Fermato nella zona industriale alla guida del proprio autocarro contenente numerosi scarti di tipo ferroso e altri rifiuti pericolosi, l’uomo è risultato sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per il loro trasporto per conto di terzi. Termine operazioni, i militari hanno proceduto al sequestro di veicolo, documento di circolazione e rifiuti.