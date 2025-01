Red 21 giugno 2021 Next generation Eu a Cagliari Domani mattina, è in programma un incontro on-line sulla strategia del Piano nazionale di ripresa e resilienza e mobilità sostenibile, con la partecipazione del deputato Piero De Luca, dell´assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde e del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu



CAGLIARI - “Infrastrutture per una mobilità sostenibile: la strategia del Pnrr” è il titolo del webinar che si svolgerà domani, martedì 22 giugno, alle 10.30. Interverranno il deputato Piero De Luca (Commissione Politiche dell'Ue), l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il direttore generale della Città metropolitana di Cagliari Stefano Mameli, il direttore generale dell'Arst Carlo Poledrini e Ugo Cuncu (Ucnet). Modererà il giornalista Guido Garau.



L’evento digitale, trasmesso sulla piattaforma “Zoom”, rientra nel ciclo di webinar gratuiti organizzato dalla società Primaidea sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che, come è noto, si inserisce all'interno del programma “Next generation Eu”, ovvero il pacchetto da 750miliardi di euro concordato dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave del NgEu.



Ogni webinar rappresenta un momento di confronto, analisi e riflessioni su ciascuna di queste missioni. La diretta dell'evento sarà trasmessa sui canali social di Primaidea, Matex Tv e sul sito internet Matex. L'incontro sarà visibile in differita anche sul canale 272 del digitale terrestre. La partecipazione è libera.



Nella foto: il deputato Piero De Luca