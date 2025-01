Red 23 giugno 2021 Dall´altra parte del mare: Vindice Lecis apre il festival Prenderà il via venerdì, nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, il ciclo di anteprime del festival che da otto anni anima l’estate algherese (e non solo) con appuntamenti dedicati a libri, scrittori e storie



ALGHERO - Prenderà il via venerdì 25 giugno, nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, il ciclo di anteprime di “Dall’altra parte del mare”, il festival che da otto anni anima l’estate algherese (e non solo) con appuntamenti dedicati a libri, scrittori e storie. Protagonista della serata sarà la grande storia della Sardegna. Alle 20, il giornalista e scrittore Vindice Lecis incontrerà i lettori, accompagnato da Mauro Porcu, per la primissima presentazione del suo romanzo “La Conquista” (edizioni Condaghes). Un romanzo carico di storie, ricco di azione e dubbi, in cui ideali e aspirazioni si infrangono sui cinici intrighi di una guerra che ha cambiato per sempre il destino della Sardegna.



Sullo sfondo degli avvenimenti che portarono il regno d´Aragona alla conquista della Sardegna, palpitano le vicende umane di personaggi che intrecciano le loro esistenze nello scenario incandescente della guerra. Furato Karras, funzionario-agente segreto del giudice Ugone d´Arborea alle prese con i rimorsi della sua coscienza di sardo; la sua sorprendente informatrice sulcitana Dimilde con il marito fonditore di metalli Arsoco Vacca; il falegname e miliziano sassarese Biagio Pintus e la donna che diventerà sua moglie, perseguitata da un passato doloroso; il ghibellino pisano Lupo Cinini in fuga dagli intrighi della sua città e in cerca di una rivincita; l´ufficiale catalano degli almogavari Mateu detto la vendetta, con il fidato Ramon lo sfregiato e il giovane vinaio di Molins de Rei sognatore di avventure Bernat.



Lecis, 64enne giornalista sassarese, ha lavorato per trentacinque anni per il gruppo “Espresso”. E' autore di romanzi storici e saggi sulla politica italiana del Novecento e sulla storia antica della Sardegna, tra cui “La resa dei conti” (2003), “Togliatti deve morire” (2005), “Da una parte della barricata” (2007), “Le pietre di Nur” (2011), “Golpe” (2011), “Buiakesos: le guardie del Giudice” (2012), “Il condaghe segreto” (2013), “Judikes” (2014), “Rapidum” (2015), “Hospiton” (2017) e “Ospitone dux Barbariae” (2019). Per “Nutrimenti”, ha pubblicato “La voce della verità” (2014), “L’infiltrato” (2016), “Il nemico” (2018) e “Il visitatore” (2019).



