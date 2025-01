Red 23 giugno 2021 Finalmente Alghero: via al primo week-end di eventi Al via il ricco cartellone a cura della Fondazione Alghero con l´Amministrazione Comunale: tanta musica, cinema, teatro e danza, mostre di pittura, esposizioni fotografiche, presentazioni di libri, incontri con giornalisti, storici e letterati, poi grande spazio allo sport internazionale







Domani, giovedì 24 giugno, si parte con la fotografia d'autore: “Luci oltre le sbarre”



Sabato 26, dalle 20.30, finalmente il teatro: il programma entra nel vivo grazie all'avvio del “Festival Intersezioni”, a cura di Teatro d’Inverno, con l'opera “Fashion victims” di Giovanni Follesa con Giuseppe Ligios, regia a cura di Sonia Borsato, Tony Grandi alle luci e Aaron Gonzales all’audio. Sempre sabato, ma alle 19, nel giardino del Museo del corallo, presentazione del libro di Filippo Santelli (Mondadori) “La Cina non è una sola. Tensioni e paradossi della super potenza asiatica”, primo appuntamento della 14esima edizione della rassegna “Ai margini della notte. Libri e autori in città”



Domenica 27, riparte finalmente la musica, con Franca Masu. “El Meu Viatge “20Anys”, a cura dell’Associazione culturale Aramusica, è un viaggio che ripercorre i vent'anni di carriera dell’artista algherese, proposto, con la formazione composta da Salvatore Maltana, Massimo Russino, Sade Mangiaracina e Luca Falomi. L'appuntamento è sul palco in Largo Lo Quarter (prevendita fino a domenica, dalle 18 alle 20.30, a Lo Quarter. Per informazioni, si può telefonare al numero 348/6583249). Per ulteriori informazioni, curiosità e contatti, è attiva la pagina social “Alghero Turismo” e l'omonimo sito internet.



Nella foto: Franca Masu ALGHERO - Al via da questa sera (mercoledì), il ricco cartellone a cura della Fondazione Alghero con l'Amministrazione comunale: tanta musica, cinema, teatro e danza, mostre di pittura, esposizioni fotografiche, presentazioni di libri, incontri con giornalisti, storici e letterati, poi grande spazio allo sport internazionale. In corso di svolgimento proprio in questi giorni sui campi di Maria Pia il 21esimo “Sardinia Open international”, torneo di preparazione paralimpica, alla presenza dei più forti atleti internazionali di wheelchair tennis [LEGGI] . Primo appuntamento con la rassegna letteraria “Incontri con l'autore” curata dall'Obra cultural de l'Alguer, questa sera (mercoledì), alle 19, con la poesia di Antonella Salvietti, presentazione del libro in algherese con Carlo Sechi e la partecipazione di Paolo Dessì, nel giardino del Museo del corallo.Domani, giovedì 24 giugno, si parte con la fotografia d'autore: “Luci oltre le sbarre” [LEGGI] , la mostra composta da trenta scatti realizzati nel 2015 su due registri colore e bianco nero degli interni dell'ex carcere “San Sebastiano” di Sassari (inaugurazione alle 19, orari di apertura dalle 19 alle 22.30, a cura di Fabian Volti per l’Associazione “4Cani per strada”, nella Torre Sulis). Venerdì 25, in programma due appuntamenti: dalle 19, a Villa Mosca, Alghero ricorda i 700 anni della morte di Dante Alighieri con la lettura dei versi della commedia e della traduzione in catalano con letture eseguite da Ester Formosa e Gennaro Guarino. Appuntamento a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura, della Generalitat de Catalunya-Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo in Italia e della Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero. Alle 21, a Lo Quarter, “Vissi d’arte” spettacolo teatrale di danza a cura dell'Asd Arabesque. Lo spettacolo porterà in scena non solo gli artisti, ma anche tutte le maestranze che di solito lavorano dietro le quinte, dando risalto alle loro creazioni di scenotecnica innovativa, con gli ospiti Christian Ginepro, Deborah Gismondi e Carla Rizzu.Sabato 26, dalle 20.30, finalmente il teatro: il programma entra nel vivo grazie all'avvio del “Festival Intersezioni”, a cura di Teatro d’Inverno, con l'opera “Fashion victims” di Giovanni Follesa con Giuseppe Ligios, regia a cura di Sonia Borsato, Tony Grandi alle luci e Aaron Gonzales all’audio. Sempre sabato, ma alle 19, nel giardino del Museo del corallo, presentazione del libro di Filippo Santelli (Mondadori) “La Cina non è una sola. Tensioni e paradossi della super potenza asiatica”, primo appuntamento della 14esima edizione della rassegna “Ai margini della notte. Libri e autori in città” [LEGGI] , a cura dell'Associazione Alghenegra.Domenica 27, riparte finalmente la musica, con Franca Masu. “El Meu Viatge “20Anys”, a cura dell’Associazione culturale Aramusica, è un viaggio che ripercorre i vent'anni di carriera dell’artista algherese, proposto, con la formazione composta da Salvatore Maltana, Massimo Russino, Sade Mangiaracina e Luca Falomi. L'appuntamento è sul palco in Largo Lo Quarter (prevendita fino a domenica, dalle 18 alle 20.30, a Lo Quarter. Per informazioni, si può telefonare al numero 348/6583249). Per ulteriori informazioni, curiosità e contatti, è attiva la pagina social “Alghero Turismo” e l'omonimo sito internet.Nella foto: Franca Masu