Red 23 giugno 2021 Vissi d´arte: Deborah Gismondi ad Alghero Lo spettacolo di Maria Grazia Deliperi apre la rassegna estiva “Finalmente Alghero” a Lo Quarter. Tra gli ospiti d´onore della serata, la ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano



ALGHERO - Sarà lo spettacolo “Vissi d'arte”, ideato e diretto da Maria Grazia Deliperi ad aprire in grande stile, venerdì 25 giugno, la rassegna estiva “Finalmente Alghero” della Fondazione Alghero, con il patrocinio del Comune. A Lo Quarter, alle 21, con la Compagnia di danza Arabesque ci saranno artisti algheresi e sassaresi, il Coro Matilde Salvador diretto da Paolo Carta e, come ospiti d'onore, la ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano Deborah Gismondi e Christian Ginepro, interprete e attore teatrale, cinematografico e televisivo.



«Siamo felici di tornare in scena con un progetto dedicato alla Giornata nazionale dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Dopo più di un anno dall'inizio della pandemia e dalla battuta d'arresto lavorativo e sociale dei lavoratori del mondo dello spettacolo – spiega Deliperi - con Vissi d'arte ho pensato di creare un filo conduttore per celebrare tutte le forme d'arte: dalla danza classica al tango argentino, dalla recitazione teatrale a quella cinematografica, dalla musica classica e polifonica a quella emergente dei giovani talenti del panorama musicale sardo».



Per le prenotazioni si può telefonare al numero 349/8024059, mentre la prevendita si svolge tutti i giorno, dalle 18 alle 20.30, nell'atelier di Piazza Pino Piras messo a disposizione dalla Fondazione Alghero.



Nella foto: Deborah Gismondi