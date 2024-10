Red 24 giugno 2021 Multiss, disinfestazioni ad Alghero Quartieri al centro delle operazioni di disinfestazione. Per lo stesso motivo, domani, gli uffici comunali nelle sedi di Via Sant´Anna e di Via Vittorio Emanuele saranno chiusi per un intervento di disinfestazioni da parte della Multiss e riapriranno lunedì



ALGHERO - Con il coordinamento del Servizio Ambiente del Comune di Alghero, prosegue l'intervento di Multiss, la partecipata della Provincia di Sassari, nell'attività di disinfestazione e derattizzazione delle aree urbane di Alghero. Le operazioni, che abitualmente vengono svolte la mattina molto presto, sono supportate da personale della partecipata Alghero in House, che provvede all'apertura di tombini e caditoie per consentire l'irrorazione in profondità dei prodotti disinfestanti.



Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata sulle blatte, insetti prolifici che trovano l'habitat ideale nel clima caldo e nell'umido e buio delle fognature e dei luoghi chiusi. L'effetto degli interventi è talvolta evidenziato dalla fuga delle blatte che, come successo negli scorsi giorni nel quartiere di Sant'Agostino, tendono a invadere gli esterni e le facciate degli edifici prima di morire. Per quanto sgradevole, il fenomeno non ha lunga durata ed è segno dell'efficacia dell'azione.



L'Amministrazione può intervenire solo in aree pubbliche, ma trovando le blatte molto spesso rifugio in tubature e spazi privati, per ottenere i migliori risultati in questi si rende necessario un intervento a cura dei proprietari tramite azienda di propria fiducia. E' sempre possibile richiedere la disinfestazione per le aree pubbliche attraverso segnalazione sull'app Municipium e verificare gli interventi eseguiti nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Alghero.



Intanto, domani, venerdì 25 giugno, sempre per operazioni di disinfestazione, gli uffici comunali nelle sedi di Via Sant'Anna e di Via Vittorio Emanuele (Settore Manutenzioni) saranno chiusi. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 28 giugno.