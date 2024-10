Red 24 giugno 2021 Al via il Festival delle bellezze Presentata sabato sera, nel giardino del Museo Sanna, a Sassari, la quarta edizione della manifestazione in programma da sabato 3 luglio a sabato 11 settembre a Cheremule, Olmedo, Ittiri, Torralba e Cargeghe



SASSARI - Presentata sabato sera, nel giardino del Museo Sanna, a Sassari, la quarta edizione del Festival delle bellezze. All’incontro, reso possibile grazie alla Direzione regionale dei musei della Sardegna e al dirigente Francesco Muscolino, (la direttrice del Museo Sanna Elisabetta Grassi è intervenuta per un saluto ai presenti) hanno preso parte il direttore artistico del Festival, il maestro Vincenzo Cossu, direttore dell'Insieme Vocale Nova Euphonia (organizzatori dell’evento) e della Corale studentesca Città di Sassari, i sindaci dei Comuni coinvolti (Antonella Chessa per Cheremule, Toni Faedda per Olmedo, Maria Grazia Gambella (cooperativa La Pintadera di Torralba) in rappresentanza del sindaco Vincenzo Dore, Antonio Sau per Ittiri e Franco Spada per Cargeghe) e soprintendente per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio per le province di Sassari e Nuoro Bruno Billeci. L’evento si avvale anche del patrocinio del Comune di Sassari. Al termine della conferenza stampa, accompagnati da Cossu, il Nova Euphonia e la Corale studentesca Città di Sassari, ha offerto al pubblico il concerto dedicato alla “Festa della musica”.



Da sabato 3 luglio a sabato 11 settembre, al via la prima parte del Festival in alcuni luoghi unici dell'Isola: dal parco dei Petroglifi, a Cheremule, al sito prenuragico di Monte Baranta, a Olmedo; da Ittiri (lo scenario scelto sarà una sorpresa) al Nuraghe Santu Antine, a Torralba, fino alla chiesa di Santa Maria de Contra, a Cargeghe. Una manifestazione che già dal suo nome richiama l’importanza dei teatri naturali scelti, veri protagonisti della manifestazione insieme alla musica delle formazioni vocali e degli artisti coinvolti, colonna sonora e fonte di risonanze emotive ed estetiche per gli spettatori.



Un appuntamento che ha ospitato negli anni artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, Pina Monne, Rita Casiddu, Denise Gueye, Jasmin Ghera, Cuncordu planu de Murtas, Coro Città di Ozieri e tanti altri e che anche quest’anno non mancherà di riservare sorprese. Il Festival delle Bellezze, nato come un'idea del direttore artistico del Festival Vincenzo Cossu, si è trasformato in una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano: i Comuni Sassari, Olmedo e Torralba, ai quali si sono aggiunti quest’anno i Comuni di Cheremule e di Cargeghe; la Soprintendenza delle province di Sassari e Nuoro, la Scuola civica di musica Meilogu, la Fersaco, la Comunità Mondo X Sardegna, la Comunità La Crucca, la Cooperativa La Pintadera, Amnesty international, Emergency e la Delegazione Sardegna di Armr.