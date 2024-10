M.P. 25 giugno 2021 Andrea Scarpa coordina il Progetto Turritano La nomina è stata votata all’unanimità nella cornice dell´area archeologica di su Crucifissu Mannu, dove si è svolta l´assemblea cittadina aperta dai dirigenti uscenti tra cui Antonio Chessa, portavoce del sindaco



PORTO TORRES - Rinnovo delle cariche all’interno del movimento Progetto Turritano, che ha espresso il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas. Il 44enne Andrea Scarpa è il nuovo coordinatore del gruppo politico che conta quattro consiglieri con Gavino Ruiu, attualmente capogruppo in consiglio comunale. Una nomina votata all’unanimità nella cornice dell'area archeologica di su Crucifissu Mannu, dove si è svolta l'assemblea cittadina aperta dai dirigenti uscenti tra cui Antonio Chessa, portavoce del sindaco.



«Ringrazio il gruppo per avermi dato questa opportunità - ha dichiarato Scarpa - ritengo che il primo passo da fare sia istituire dei gruppi di lavoro, uno per ogni Commissione consiliare, per dare supporto ai nostri consiglieri. E' necessario poi dare una spinta propulsiva all’attuazione del programma amministrativo e lanciare una Scuola politica riorganizzando il movimento giovanile, con la convinzione che sia il momento giusto per riavvicinare i giovani alla politica».



Come presidente di Progetto turritano è stata eletta Annarita Cirotto, ex consigliera comunale: «Il testimone passatomi dall'attuale portavoce del sindaco Chessa mi sprona a lavorare con la stessa passione, determinazione e pacatezza che lo ha sempre contraddistinto. L'allentamento delle restrizioni dettate dal diffondersi della pandemia ci permetterà di creare maggiori occasioni di discussione, per presentare proposte e istanze per supportare il lavoro consiliare».



Nella foto: Annarita Cirotto e Andrea Scarpa