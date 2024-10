Red 25 giugno 2021 Sardegna Isola megalitica: via alla mostra internazionale «Una tappa importante per la valorizzazione dell´immenso patrimonio archeologico sardo. A breve la nascita della fondazione per Mont´e Prama», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas



CAGLIARI - «Una tappa importante del percorso virtuoso di valorizzazione del patrimonio archeologico della Sardegna intrapreso dalla Regione. Possediamo buona parte del patrimonio nazionale e, in particolare al termine di una fase difficile come quella pandemica, dobbiamo rilanciare l'Isola investendo in nuovi modelli di sviluppo: la cultura rappresenta uno scenario possibile e credibile». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, ieri mattina (giovedì), durante la presentazione, al Ministero della Cultura a Roma, della mostra internazionale “Sardegna Isola megalitica-Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo”, che verrà inaugurata a Berlino mercoledì 30 giugno. «La Regione sarda - ha ribadito Solinas - individua nella valorizzazione del patrimonio archeologico uno strumento fondamentale di sviluppo e promozione dell’isola, che sarà realizzato, ha aggiunto, anche con grandi campagne di scavi che interesseranno tutto il territorio e con la collaborazione dell’industria cinematografica, con un progetto su scala mondiale.



Il governatore dell'Isola ha anche confermato che in tempi molto rapidi sarà istituita la Fondazione che gestirà la tutela e la valorizzazione del sito di Mont’e Prama. Di grande importanza la mostra presentata ieri. Dopo l’esposizione nel Museo tedesco per la Preistoria e protostoria, la mostra si trasferirà al Museo statale Ermitage di San Pietroburgo (martedì 19 ottobre), al Museo archeologico nazionale di Salonicco (11 febbraio 2022) e chiuderà a Napoli, da giugno a settembre 2022. La mostra è promossa dalla Regione, con il Museo archeologico di Cagliari e la Direzione regionale Musei della Sardegna, con il patrocinio dei Ministeri della Cultura e degli Affari esteri, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il coordinamento generale di Villaggio globale international. Alla presentazione, ha partecipato anche il ministro della Cultura Dario Franceschini.



«Nella Mostra, ospitata in quattro importanti musei europei, sarà protagonista la civiltà nuragica, troppo spesso sottovalutata e trascurata - ha aggiunto il presidente Christian Solinas - L'immenso patrimonio archeologico, unico nel suo genere, che conta tra l'altro circa 7mila nuraghi, è un'opportunità di rilancio dell'offerta culturale della Sardegna, e anche l'imminente costituzione della Fondazione per i Giganti è parte integrante degli obiettivi della Regione verso questo obiettivo. Il patrimonio archeologico sarà certamente un grande richiamo internazionale, non solo per gli studiosi, ma anche per appassionati e turisti. Infatti, anche il turismo culturale, soprattutto nei cosiddetti 'periodi di spalla', può dare importanti occasioni di sviluppo occupazionale ed economico».