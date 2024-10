S.A. 25 giugno 2021 Di Gangi in diretta su Rainews 24 Diretta nel pomeriggio con l´assessore alla Cultura e Turismo Di Gangi: si parlerà della stagione turistica, della destinazione Riviera del Corallo e della sua peculiarità identitaria e linguistica



ALGHERO - Nel pomeriggio Alghero sarà all'interno della programmazione di Rainews24, canale 48 del digitale terrestre. Nella diretta delle 15,30-16,00 l'Assessore alla Cultura e Turismo Marco Di Gangi parlerà «degli aspetti del turismo e della stagione che si prospetta, in questa fase in cui la città intravede con buoni auspici una ripresa sostenuta da una efficace campagna vaccinale». L'intervento verterà anche sulla peculiarità identitaria e linguistica di Alghero.