S.A. 25 giugno 2021 Il Grottino chiude, Alghero risponde Rischia di non riaprire lo storico locale di fainè nel centro storico di Alghero. La proprietaria Barbara, erede di una tradizione familiare, lancia un appello a cui stanno rispondendo tanti affezionati clienti



ALGHERO - "Pebre ne vols" (pepe ne vuoi) è la frase che ha accompagnato tante generazioni amanti del fainè ad Alghero. La richiesta arrivava puntuale da Xa Antoni nel piccolo locale in via Columbano dove ha infornato il suo impasto per decenni.



La figlia Barbara prosegue la tradizione di famiglia nel suo "Grottino", un locale che negli anni ha cambiato indirizzo (oggi è in centro storico) ma mai il sorriso e la gentilezza della proprietaria, accompagnata dal suo fedele collaboratore Franco. Purtroppo non sempre la passione è sufficiente a far quadrare i conti, soprattutto nell'Annus Horribilis della pandemia.



Ci sono i fornitori da pagare, le bollette, gli affitti che si accumulano nonostante le chiusure forzate tra zone rosse e lockdown vari che hanno azzerato le entrate per mesi. Barbara non vuole arrendersi e fa un appello sui social chiedendo un aiuto ai suoi clienti a cui garantirà un buono da consumare appena la pizzeria riaprirà. In tanti stanno mostrando la loro solidarietà lasciando un contributo nella storica calzoleria dei vicini in via Machin e in tanti lo potranno ancora fare. C'è chi dona poche decine di euro, c'è chi ha lasciato un intero stipendio. La corsa alla solidarietà sta arrivando al traguardo.