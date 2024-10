Red 28 giugno 2021 Trekking all´Asinara: l´impresa di 70 persone con disabilità Si è conclusa con successo il percorso di trekking chiamato “Natura senza barriere 2021”, la terza edizione di un´iniziativa che prevede escursioni tra la natura e i paesaggi del Parco nazionale dell’Asinara



PORTO TORRES - Si è conclusa con successo il percorso di trekking chiamato “Natura senza barriere 2021”, la terza edizione di un'iniziativa che prevede escursioni tra la natura e i paesaggi del Parco nazionale dell’Asinara. Un'impresa che ha visto protagonisti settanta persone con disabilità, accompagnati dai volontari dell’Atena Trekking, l’associazione che si occupa di escursionismo, fotografia naturalistica, proiezioni e mostre fotografiche inerenti l'ambiente, la flora e la fauna sarda.



«Siamo felici di essere riusciti a compiere un’altra impresa - hanno detto gli organizzatori - un’avventura per noi molto divertente dove si condividono momenti di grande solidarietà». Un evento svolto in collaborazione con la Scuola diving “I sette mari” e il loro istruttori, che hanno proposto, per alcuni, un inizio di snorkeling didattico. Le persone non autosufficienti hanno potuto usufruire di particolari percorsi compreso quello per non vedenti, con visita al “Crama-Centro recupero animali marini Asinara”, un cammino idoneo anche al passaggio del disabile in carrozzina con l’ausilio del suo accompagnatore sino alla spiaggia dell’Ossario.



Sull'isola, erano presenti assistenti, personale infermieristico e medico con l'ambulanza del 118, un evento che si svolge con il supporto dell’Avis, della compagnia di navigazione Delcomar ed Ente Parco. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Porto Torres con l'obiettivo di promuovere azioni che hanno come prospettiva l'inclusione sociale per tutte le persone con disabilità.