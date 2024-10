Cor 30 giugno 2021 Dog beach a Porto Ferro e Fiume Santo I proprietari dei cani dovranno rispettare le regole tra cui: ripulire appena il cane sporca; gli animali devono essere iscritti all’anagrafe canina, sani e avere la medaglietta identificativa, le femmine non devono essere in calore; i cani problematici dovranno tenere sempre museruola e guinzaglio



SASSARI - Due spiagge per cani. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Sassari per una maggiore sensibilità verso gli animali. Per la prima volta il Comune è riuscito a dedicare due spazi del litorale per i bagnanti con amici a quattro zampe. È confermata la tradizionale area nella spiaggia di Fiume Santo a cui si aggiunge quella di Porto Ferro (litorale particolarmente amato da chi ha cani al seguito). Sessanta metri per sei di spiaggia a disposizione, ben indicati dalla cartellonistica, con la possibilità di far fare al proprio animale da affezione il bagno nel mare di fronte. Le aree saranno fruibili dal 1 luglio.



Pulizia spiagge. È partito il nuovo servizio di pulizia preliminare, straordinaria e di mantenimento nelle spiagge e nelle aree di interesse turistico del Comune di Sassari. Tra queste ci sono le spiagge di Porto Palmas, dell’Argentiera, di quella nota come “La Frana”, di Lampianu, e quella di Villaggio Nurra, la spiaggia e le dune di Porto Ferro e i tratti di litorale limitrofi, le strade e i sentieri di percorrenza e di accesso al litorale, le zone intorno ai cassonetti e alle “aree informative di sosta” dell’area SIC Lago Baratz – Porto Ferro e la spiaggia in località Platamona.



Sono state previste undici isole ecologiche, con contenitori destinati alle diverse tipologie di rifiuto perché la raccolta differenziata sia sempre effettuata, così come gli spazi destinati ai fumatori, con cestini per i mozziconi, nonché la cartellonistica indicante prescrizioni e sanzioni (nelle spiagge sassaresi il divieto di fumo è istituito per regolamento dal 2019).