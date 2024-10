Cor 5 luglio 2021 Spacciava in via Coppino, arresto a Sassari Sabato mattina, nella parte bassa di via Coppino, gli agenti del Comando di via Carlo Felice hanno arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti



SASSARI - Prosegue l’attività della Polizia locale per contrastare la microcriminalità in tutto il territorio e per garantire la sicurezza della cittadinanza. Sabato mattina, nella parte bassa di via Coppino, gli agenti del Comando di via Carlo Felice hanno arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.



Una pattuglia aveva riconosciuto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e lo ha tenuto sotto controllo. Ha notato che cedeva un involucro che conteneva marijuana a un minorenne, che però l’ha consumata sul posto.



Poco dopo, un’altra dose è stata venduta a un maggiorenne e a quel punto gli agenti sono subito intervenuti. L’uomo aveva con sé 30 grami di marijuana, un bilancino e i soldi appena ottenuti. È stato arrestato e oggi si terrà l’udienza di convalida.