video Cor 5 luglio 2021 La poesia del lunedì: Fidel Carboni Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



T’ESTIMO



He penjat l’himatge tua

a la boveda

per te veure

mentre dorms:

la tua cara posseeix

una llumera particolar.

Encantat jo te miro

per la tua bellesa

i mai m’estraco.

En aquesta himatge retrobo

l’expressió amable

que de anys m’havia robat

cor i sentit.

I encara t’estimo

com el primer dia.



_ Fidel Carboni _

Poeta alguerés actual He penjat l’himatge tuaa la bovedaper te veurementre dorms:la tua cara posseeixuna llumera particolar.Encantat jo te miroper la tua bellesai mai m’estraco.En aquesta himatge retrobol’expressió amableque de anys m’havia robatcor i sentit.I encara t’estimocom el primer dia.Poeta alguerés actual Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat