Cor 6 luglio 2021 Rissa tra sbandati all´Eurospin di Alghero L´intervento del 118 e degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza. Non è la prima volta che sbandati si fronteggiano in quella zona della città, davanti ai giardini pubblici intitolati a Giuseppe Manno



ALGHERO - Scene di ordinaria violenza lunedì sera ad Alghero. Poco dopo le 19.30 in Via Lamarmora, proprio alle porte dell'Eurospin, è scoppiato il finimondo. Urla, spintoni e bottiglie di vetro spaccate: a dar vita all'ennesimo fatto di violenza alcuni sbandati, abituali frequentatori della zona. Non è la prima volta, infatti, che il luogo, davanti al Parco pubblico intitolato a Giuseppe Manno, diventa teatro di fatti di cronaca. Provvidenziale l'intervento di alcuni militari della Guardia Costiera, casualmente presenti nella zona. Poco dopo l'arrivo degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di via Kennedy e il personale medico del 118.