video Cor 7 luglio 2021 Italia in finale, la festa ad Alghero



Caroselli fino a notte fonda per la conquista della finale agli Europei di calcio. Anche ad Alghero è scoppiata l´esultanza dei tifosi italiani dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Spagna nella semifinale di martedì. Le immagini