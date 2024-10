G.P. 8 luglio 2021 Alghero saluta Giuseppe Fois Lutto nel mondo dell'olivicoltura algherese e sarda. Ieri è scomparso Giuseppe Fois, imprenditore molto conosciuto in città a capo dell’azienda algherese Accademia Olearia insieme ai figli Alessandro e Antonello



ALGHERO - Nella giornata di ieri, all’età di 73 anni, è scomparso Giuseppe Fois, imprenditore molto conosciuto in città a capo dell’azienda algherese "Accademia Olearia", che in questi anni si è confermata leader del settore dell'olio a livello nazionale e mondiale. Una direzione molto precisa e puntuale, dal 2000 quando ambiziosamente decise di investire nel mondo vitivinicolo per conquistarsi uno spazio imprenditoriale in questo settore.



Negli anni ha guidato il lavoro e la produzione dell'Accademia Olearia facendola diventare una azienda familiare insieme ai figli Alessandro e Antonello e garantendo un’alta qualità in ogni olio prodotto. Questo lavoro intenso di studio e ricerca è stato riconosciuto sempre più frequentemente anche a livello internazionale.



L’azienda algherese ha ricevuto numerosi premi riscuotendo il consenso di produttori ed addetti ai lavori dei Paesi che producono o importano olio. Le soddisfazioni sono arrivate dall’Italia e dall’Europa, ma anche dagli Stati Uniti e dal Giappone. L’ultimo premio è stata la medaglia d’oro agli America food awards 2020 al “Gran riserva Giuseppe Fois fruttato verde” insieme alle numerose citazioni in riviste specializzate del settore: da Montecarlo a New York, fino alle pagine della rivista mensile “Forbes Italia”. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze a nome di tutta la redazione del Quotidiano di Alghero.



Nella foto: Giuseppe Fois fondatore dell’Accademia Olearia