G.P. 8 luglio 2021 Bianca Atzei omaggia Alghero e la Sardegna La cantante Bianca Atzei lancia il suo nuovo singolo dal titolo “Straniero”, che nel suo ritornello ci riporta volutamente alla memoria della celebre canzone di Giuni Russo sulle note di "Voglio andare ad Alghero"



ALGHERO - La cantante Bianca Atzei lancia il suo nuovo singolo dal titolo “Straniero” in collaborazione con Boss Doms e con lo speciale feat Di Seryo. L'artista che ama sperimentare, cambiare genere e ritmo, con questo progetto offre la possibilità ai suoi fan di seguire un’altra direzione musicale.



Ha deciso di mettersi in gioco l’artista di origine sarda con un cambiamento armonioso che nel suo ritornello ci riporta volutamente alla memoria della celebre canzone di Giuni Russo che ha fatto ballare intere generazioni sulle note di "Voglio andare ad Alghero". È un rilancio voluto dall’artista che racconta di aver riscoperto Giuni Russo l’anno scorso durante il lockdown quando ha iniziato a riscoprire ed ascoltare musica differente dalla sua solita e lontana dai suoi gusti.



Arriva così il singolo “Straniero”, dedicato alla terra di Bianca Atzei, la Sardegna e anche ad Alghero legata a Giuni Russo, artista che ha stabilito un rapporto profondo con Alghero: scomparsa a soli 53 anni, questa musicista ha lasciato in città un segno profondo. Una testimonianza visibile è in Piazza Mirador che, nel 2014, le è stata intitolata ed è uno splendido belvedere dal quale Giuni Russo sembra canti ancora “Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero”. Ed è ancora qui, oggi celebrata anche dalla cantante Bianca Atzei.



Nella foto: Bianca Atzei