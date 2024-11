G.P. 8 luglio 2021 Alghero apre la Settimana ciclistica italiana Da mercoledì 14 a domenica 18 luglio la “Settimana ciclistica Italiana-Sulle strade della Sardegna” con partenza da Alghero. Attesa per la presenza di Damiano Caruso e Elia Viviani, campioni del ciclismo italiano e mondiale e protagonisti all’ultimo Giro d’Italia.



ALGHERO - Saranno cinque le tappe in Sardegna della Settimana ciclistica italiana: manca meno di una settimana all'inizio della gara organizzata da Great Events e Natura Srl con il supporto tecnico del GS Emilia. La “Settimana ciclistica Italiana-Sulle strade della Sardegna”, è un evento internazionale in programma sull’Isola da mercoledì 14 a domenica 18 luglio.



Cinque le frazioni per un tracciato da 860 km: partenza da Alghero, sede del villaggio Sardegna, per la prima frazione che arriverà a Sassari per un totale di 157,6 km, poi Ossi, Mores e soprattutto la Scala di Giocca che farà da trampolino all’arrivo di Sassari. La seconda frazione sarà la più lunga, da Sassari a Oristano di 185 km: con arrivo nelle ultime tre giornate a Cagliari. Le città, i paesi e i paesaggi dell’Isola saranno grandi coprotagonisti sulla scena della manifestazione.



Saranno 21 i team partecipanti: arriveranno sull'Isola team provenienti da ogni parte del mondo, dall’Italia ma anche dal Belgio, Colombia, Francia, Germania, Inghilterra, Norvegia, Russia, Spagna e SudAfrica con un fortissimo richiamo sui tifosi stranieri. Attesi Damiano Caruso e Elia Viviani sono campioni del ciclismo italiano e mondiale e protagonisti all’ultimo Giro d’Italia. La filosofia dell’organizzazione è sostenibilità e “green” e forse questo potrebbe essere il trampolino di lancio per il Giro di Sardegna che per ora, dopo numerosi rinvii, è in programma dal 19 al 24 settembre 2021 ad Alghero.