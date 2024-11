Cor 10 luglio 2021 Sennori: giù la Tari per le aziende La Giunta tende la mano alle attività produttive: abbattimento della Tari e suolo pubblico gratuito. Agevolazioni del Comune per aiutare le imprese a uscire dalla crisi covid



SENNORI - Arrivano le agevolazioni del Comune per aiutare le attività produttive di Sennori a uscire dalla crisi economica indotta dalla pandemia di covid-19. La Giunta comunale ha approvato una delibera con cui sono stabilite due importanti misure in favore delle imprese sennoresi.



La prima riguarda l’abbattimento della Tari di quasi il 60% per tutte le attività produttive. La seconda agevolazione approvata dalla Giunta del sindaco, Nicola Sassu, riguarda invece gli esercizi commerciali la ristorazione con e senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili: fino al 31 dicembre 2021 potranno usufruire della concessione gratuita del suolo pubblico per sistemare ombrelloni, tavolini, sedie e allestimenti nei cosiddetti “dehors”.



«Con questi interventi l'Amministrazione comunale mantiene il suo impegno per garantire la ripresa economica delle attività produttive locali, fortemente provate da un anno e mezzo di crisi dovuta allo scoppio della pandemia di covid-19».