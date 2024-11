S.A. 10 luglio 2021 Europei Nuoto, si ferma il sogno di Alice Maggioni L´atleta dell´Asd Green Alghero è arrivata 24esima e il suo tempo non le ha consentito l´ingresso tra le prime 16 della categoria 50 stile libero. In semifinale Sanuele Congia di Iglesias



ALGHERO - L'algherese Alice Maggioni non si è qualificata per le semifinali alla 47esima edizione dei Campionati Europei Juniores di Nuoto che si stanno svolgendo in questi giorni allo Stadio del Nuoto di Roma. L'atleta dell'Asd Green Alghero è arrivata 24esima e il suo tempo (26,56) non le ha consentito l'ingresso tra le prime 16 della categoria 50 stile libero per cui serviva tagliare il traguardo almeno con un 26,36.



«Un peccato perchè Alice ha già fatto questi tempi che sono alla sua portata. La partenza non è stata delle migliori, ha recuperato durante il percorso ma non è stato sufficiente» ha commentato il suo allenatore Sandro Fiorentino al telefono con Alguer.it, di ritorno dalla Capitale.



Dopo le meritate vacanze si tornerà in piscina per continuare a sognare e vincere, con l'auspicio che si apra un nuovo capitolo dopo i problemi e le pause forzate dovute alla pandemia e alla chiusura invernale della piscina di Viale Della Resistenza dove la squadra agonistica si allena. Buone notizie per l'altro nuotatore sardo in corsa, Samuele Congia di Antares Iglesias, che si è classificato per le semifinali.