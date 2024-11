Cor 11 luglio 2021 Serra direttrice di Sardegna Ricerche L’atto di a nomina è stata firmato ieri dal presidente della Regione Christian Solinas. Negli ultimi 10 anni ha ricoperto ruoli di vertice all´Istituto zooprofilattico “Giuseppe Pegreffi” e all´Ersu di Sassari, oltre che di direzione di servizio in Area, l´azienda regionale per l´edilizia abitativa



CAGLIARI - Maria Assunta Serra è il nuovo direttore generale di Sardegna Ricerche, l'ente regionale che promuove innovazione e sviluppo tecnologico, sostenendo le imprese e gli organismi di ricerca. Serra, laureata in Scienze politiche, è dirigente regionale: negli ultimi 10 anni ha ricoperto ruoli di vertice all'Istituto zooprofilattico “Giuseppe Pegreffi” e all'Ersu di Sassari, oltre che di direzione di servizio in Area, l'azienda regionale per l'edilizia abitativa.



«Continuerò nel solco di quanto fatto fino ad ora, con lo stesso impegno ed entusiasmo per rafforzare il ruolo strategico di Sardegna Ricerche e del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, insieme alle società partecipate CRS4, Porto Conte Ricerche e IMC, confidando sempre nella proficua collaborazione con le due Università della Sardegna», sottolinea Serra, che negli ultimi due anni è stata commissario straordinario di Sardegna Ricerche.



L'Agenzia gestisce anche la Manifattura Tabacchi a Cagliari, ed è capofila di un importante e ambizioso progetto che i mesi scorsi ha superato la selezione nazionale degli European Digital Innovation Hub, insieme alle due università, alle Camere di commercio, Confindustria e imprese sarde. «Ci attendono nuovi importanti progetti, anche come supporto operativo del Centro regionale di programmazione, che ci vedranno impegnati con nuovi bandi di finanziamento per sostenere le imprese sarde, rafforzare l'economia e proiettare la Sardegna in nuovi scenari internazionali», ha concluso Serra. L’atto di a nomina è stata firmato ieri dal presidente della Regione Christian Solinas.