Parco nel mirino: Forza Italia solidale

ALGHERO - «Ferma condanna contro il gesto vile e sostegno incondizionato all'attività del Direttivo del Parco e del suo Direttore». E' il coordinatore cittadino di Forza Italia, Marco Tedde, ad intervenire sull'atto intimidatorio nei confronti del Parco di Porto Conte.



«F.I. sottolinea che è un atto che non appartiene alla cultura della comunità algherese, caratterizzata da sempre da grande civiltà, democrazia e tolleranza. Pur non condividendo i toni e i contenuti degli attacchi politici strumentali e di quelli smaccatamente e sgradevolmente tesi solo a tutelare interessi personali e imprenditoriali, che in questi mesi sono stati mossi al Direttivo e al Direttore del Parco - commenta Tedde -, siamo convinti che questi non possano essere la causa di questo atto che non può trovare diritto di cittadinanza in un contesto in cui il confronto politico s'è sempre svolto con toni determinati, a volte forti, ma sempre democratici».



Forza Italia esprime la certezza che la comunità e il ceto politico algherese sapranno immediatamente produrre gli anticorpi politici necessari a debellare queste manifestazioni di barbarie e auspica che i responsabili di questo ingiustificabile atto vengano celermente individuati e puniti. «Ci schieriamo con determinazione al fianco del Presidente Tilloca, dei membri del Consiglio Direttivo Bardino e Grossi e del Direttore Mariani ai quali chiediamo di proseguire nel grande e intelligente lavoro avviato per trasformare il Parco nella locomotiva dello sviluppo del territorio. Noi ci siamo e ci saremo» chiude l'ex sindaco di Alghero.