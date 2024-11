Cor 12 luglio 2021 Parco, solidarietà dal presidente Mulas «La politica non può scadere fino a questo punto. Alghero non è e mai sarà abituata a violenze simili e caratterizzata da atteggiamenti deplorevoli figli degli anni bui della Repubblica»



ALGHERO - «Esprimo solidarietà ai vertici del Parco di Porto Conte e Area Martina Protetta per il grave atto intimidatorio di queste ore. Un atto, figlio del clima di terrore che è presente in città e nel territorio. Le critiche ad ogni tipo di iniziativa e progetto sono legittime, il terrore mediatico di questi mesi ha esacerbato gli animi destando preoccupazioni verso il nostro territorio. Questi atti gravi, vergognosi, sono da condannare. Forse, falsità o menzogne che, ripetute, coprono la verità. Le conseguenze di questo atto vile sono sotto gli occhi di tutti. La politica non può scadere fino a questo punto. Alghero non è e mai sarà abituata a violenze simili e caratterizzata da atteggiamenti deplorevoli figli degli anni bui della Repubblica. Una amara vicenda di cui vogliamo volentieri fare a meno e su cui le forze dell’ordine devo intervenire col pugno di ferro. Nel ribadire il mio sostegno al Presidente Tilloca, al Cda con Grossi e la Bardino, al direttore Mariani e a tutto il personale che, con abnegazione, porta avanti una struttura di eccellenza della Sardegna, ribadisco la mia condanna per questo vile atto intimidatorio». Così Christian Mulas, Presidente della Commissione Parco e Area Marina Protetta e Ambiente, all'indomani dell'atto intimidatorio contro il parco di Porto Conte.