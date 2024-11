Cor 12 luglio 2021 Bus incastrato, viabilità in tilt ad Alghero Inizio mattinata difficile in molte zone della città interessate da lavori alla rete viaria. Intasamenti nella zona sud, tra via Valverde e De Gasperi. Bus fermo più di mezz´ora



ALGHERO - Situazione davvero difficile quella sul fronte della viabilità in molte zone della città di Alghero. I numerosi cantieri, uniti all'assenza di vigili ed alla scarsa programmazione iniziano ad avere pesanti ripercussioni. Bus incastrato per più di mezz'ora alle 8.30 di questa mattina (lunedì) su Via Vivaldi a causa delle auto parcheggiate in prossimità degli incroci. Comprensibile in nervosismo di molti automobilisti costretti a lunghe file col traffico in tilt.



Nella foto: il conducente del bus intento a parlare con alcuni residenti