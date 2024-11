Cor 14 luglio 2021 Olbia: arrestata narcotrafficante colombiana La donna era latitante da 5 anni. Dalle risultanze investigative, all’epoca aveva un ruolo apicale, i cui compiti specifici erano quelli di organizzare la logistica dei viaggi dei corrieri sulla tratta “Medellin-Barcellona-Olbia”



OLBIA - Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Olbia, nei giorni scorsi ha proceduto alla cattura di una donna colombiana 47enne, destinataria di una misura cautelare comminatagli nel 2016 dal Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania, per traffico internazionale di droga.



Dopo lunghi servizi di appostamento e di pedinamento nei confronti di soggetti a lei vicini, nel pomeriggio di sabato 10 luglio, gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento del quartiere di “Olbia mare” dove la donna è stata localizzata ed arrestata. I fatti che determinarono l’emissione della misura cautelare nei confronti della narcotrafficante colombiana, risalgono al 2016, quando dopo complesse indagini svolte dal personale del Commissariato di di Olbia, ci furono diverse esecuzioni di custodie cautelari a carico di soggetti, sia colombiani che italiani, ritenuti responsabili di un vasto traffico di cocaina, che dalla Colombia, transitavano per la Spagna, giungendo poi ad Olbia.



La donna, dalle risultanze investigative, all’epoca aveva un ruolo apicale, i cui compiti specifici erano quelli di organizzare la logistica dei viaggi dei corrieri che di volta in volta, sulla tratta “Medellin-Barcellona-Olbia” venivano retribuiti per tale scopo. La 47enne, dopo le formalità di rito è stata condotta presso la sua abitazione sita ad Olbia, dove, come previsto dalla misura a suo carico dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare.