Decortis: dietro la maschera a ResPublica

ALGHERO – Oggi (venerdì) alle 19,30 a ResPublica in piazza Pino Piras ad Alghero, Simona Decortis presenterà il suo libro “Dietro la maschera”, introdotta dallo psicologo e psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano. Simona Decortis, dottoressa in Lingue e Letterature Straniere e Ricercatrice Internazionale, è nata a Sassari e vive in Sardegna, Francia, Spagna, dove svolge un'attività di coaching e teatro terapia per il Centro di Medicina Integrativa “Internazionale Portochelo” di Tenerife.



La passione per i viaggi, per la filosofia e per le lingue straniere, insieme all'interesse e lo studio della psicologia, hanno dato vita alle sue poesie raccolte in questo breve e semplice manuale. Compendio di anni di studio e lavoro, questo libro unisce la delicatezza dei versi alla pragmaticità delle spiegazioni e degli esercizi suggeriti, per imparare a conoscersi: “Dietro la maschera”.



Se il segreto di una vita felice è dentro di noi: perché è così difficile trovarlo? Questo libro aiuta i lettori ad interrogarsi su loro stessi per capire le ragioni di ciò che succede e riuscire a cambiare quanto non corrisponde a quello che si desidera. Se non hai e non sei quello che desideri, nessuna legge di attrazione ti aiuterà. La soluzione è solo una: nosce te ipsum (conosci te stesso). La chiave per la vita che vuoi è: Dietro la maschera.