Cor 17 luglio 2021 La Sardegna protagonista a Dubai La Regione Sardegna sarà protagonista alla prossima edizione dell’Esposizione Universale, in programma a Dubai dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Per la prima volta in un paese arabo, l’Expo si svolgerà all’insegna del tema “Connecting Minds, Creating the Future”



CAGLIARI - Un’occasione unica, sottolinea l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, in qualità di referente del Gruppo di Lavoro per Expo Dubai. «L’Esposizione Universale consentirà alle nostre aziende di farsi conoscere e intraprendere relazioni di scambio culturale e commerciale con espositori provenienti da tutto il mondo». Per la prima volta in un paese arabo, l’Expo si svolgerà all’insegna del tema “Connecting Minds, Creating the Future” (“Connettere le menti, costruire il futuro”) e avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno ma, così come altre manifestazioni di varia natura, la sua programmazione è slittata a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.



«Sostenibilità, economia circolare e creatività saranno le chiavi su cui puntare per attrarre investimenti esteri nel nostro paese e nello specifico nella nostra Isola», spiega ancora l’assessore. Ma l’Expo non sarà l’unica occasione: dal 17 al 20 ottobre prossimi, sempre a Dubai ed in parallelo quindi con la più ampia manifestazione, si volgerà nel capoluogo dell’emirato arabo anche la GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) Technology Week - GITEX Future Stars, manifestazione internazionale dedicata alla promozione di start-up tecnologiche e PMI.



«Nell’ottica delle attività di promozione dell’internazionalizzazione delle start-up e imprese innovative sarde - spiega l’assessore dell’Industria - abbiamo ritenuto importante aderire anche al salone della tecnologia, la principale manifestazione fieristica annua degli Emirati dedicata all’innovazione nell’ambito dell’ITC, giunta quest’anno alla sua 40esima edizione. Le nostre aziende e start-up – spiega Pili – potranno così confrontarsi con importanti players provenienti dall’area MENA, dai paesi del GCC, dall’Europa e dall’Asia. Grazie alla collaborazione con Sardegna Ricerche e con l’assessorato della Programmazione e Bilancio, 8 tra start-up e PMI innovative sarde che operano nei settori dell’ITC e del lifestyle con metodi innovativi avranno la possibilità di esporre i propri prodotti e servizi all’interno del padiglione Italia e dello stand allestito da Regione e Sardegna Ricerche». La partecipazione della Regione Sardegna alla GITEX segue l’accordo quadro stipulato tra l’Assessorato dell’Industria e Sardegna Ricerche il 28 febbraio 2019 ed è conforme alla strategia di sviluppo del POR-FESR 2014-2020.