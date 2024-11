S.A. 18 luglio 2021 Ateneo Cagliari: doppia laurea per tre studentesse Si tratta del percorso attraverso il quale gli studenti – tramite specifici accordi tra gli atenei – conseguono una doppia laurea (appunto il double degree), due titoli emessi dalle università coinvolte







Rachele Meloni e Sara Erriu discuteranno a Cagliari la loro tesi i prossimi 21 e 22 luglio, dopo aver frequentato il terzo anno di studi nell'ateneo transalpino, seguendo le attività formative del corso di laurea in "Etudes italiennes Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales -LLCER". «Il doppio titolo del corso di laurea in Lettere con l'Università Paris-Nanterre - spiega Alessandra Carucci, Prorettore alla Internazionalizzazione dell'Università di Cagliari - è uno dei primi attivati nel nostro ateneo ed è uno di quelli che riguarda una laurea triennale, quindi un'opportunità in più offerta alle nuove matricole che si iscrivono all'Ateneo cagliaritano. Come gli altri, consente agli studenti di trascorrere un anno di studio presso la sede estera, per di più in questo caso a Parigi, fornendo un'impareggiabile occasione di crescita personale, formativa e culturale».



La coordinatrice del corso di laurea, Immacolata Pinto, ha espresso gratitudine nei confronti dei docenti che hanno ideato l’accordo con l’Ateneo francese e di tutto il personale coinvolto nella realizzazione dell’iniziativa. CAGLIARI - Saranno Rachele Meloni, Sara Erriu e Alexiane Pitel le prime studentesse a ricevere la laurea in Lettere, percorso moderno, con il titolo double degree, grazie all'accordo tra il Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali, la Facoltà di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Cagliari e l'università francese di Paris Nanterre, partner anche nell'alleanza EDUC. Si tratta del percorso attraverso il quale gli studenti – tramite specifici accordi tra gli atenei – conseguono una doppia laurea (appunto il double degree), due titoli emessi dalle università coinvolte.Rachele Meloni e Sara Erriu discuteranno a Cagliari la loro tesi i prossimi 21 e 22 luglio, dopo aver frequentato il terzo anno di studi nell'ateneo transalpino, seguendo le attività formative del corso di laurea in "Etudes italiennes Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales -LLCER". «Il doppio titolo del corso di laurea in Lettere con l'Università Paris-Nanterre - spiega Alessandra Carucci, Prorettore alla Internazionalizzazione dell'Università di Cagliari - è uno dei primi attivati nel nostro ateneo ed è uno di quelli che riguarda una laurea triennale, quindi un'opportunità in più offerta alle nuove matricole che si iscrivono all'Ateneo cagliaritano. Come gli altri, consente agli studenti di trascorrere un anno di studio presso la sede estera, per di più in questo caso a Parigi, fornendo un'impareggiabile occasione di crescita personale, formativa e culturale».La coordinatrice del corso di laurea, Immacolata Pinto, ha espresso gratitudine nei confronti dei docenti che hanno ideato l’accordo con l’Ateneo francese e di tutto il personale coinvolto nella realizzazione dell’iniziativa. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat