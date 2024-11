Cor 19 luglio 2021 Parco, Mulas convoca la commissione Si parlerà di progetti green ad Alghero. E´ molto probabile che nell´occasione si portino anche vicinanza e solidarietà ai vertici dell´ente parco, oggetto nei giorni scorsi di gravi intimidazioni



ALGHERO - Convocata per la giornata di giovedì 22 luglio la V Commissione Consiliare Ambiente, Parco di Porto Conte e Aria Marina Protetta, presieduta dal consigliere Christian Mulas. Presenti il Presidente del Parco Raimondo Tilocca, il Direttore Mariano Mariani e l’Assessore all'Ambiente del comune di Alghero, Andrea Montis.



L’Amministrazione Comunale di Alghero in stretto raccordo e sinergia con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e Aria Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, partecipa attivamente alla realizzazione di una serie di interventi riguardanti i temi prioritari della green economy, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili, ma soprattutto alle attività produttive connesse ai vari progetti in fase di realizzazione ancora da avviare e anche dell’attuazione di azioni di tutela ambientale e del turismo sostenibile.



Sara tutti argomenti al centro della riunione di Commissione che ha per oggetto “Progetti Europei legati all’ambiente, lo sviluppo e attività sostenibili”. E' molto probabile che nell'occasione si portino anche vicinanza e solidarietà ai vertici dell'ente parco, oggetto nei giorni scorsi di gravi intimidazioni.



Nella foto: Christian Mulas, presidente V Commissione Consiliare Ambiente, Parco di Porto Conte e Aria Marina Protetta