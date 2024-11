Cor 19 luglio 2021 Fertilia, Maristella, Porto Conte: acqua non potabile Grossi problemi per tutte le utenze domestiche e le attività nella periferia di Alghero. Acqua non conforme per l´utilizzo quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. Ordinanza del sindaco Mario Conoci



ALGHERO - Le analisi effettuate su campioni d’acqua prelevati il 14.07.2021 hanno evidenziato la non conformità microbiologica ai sensi del D.Lgs 31/01, nel punto di prelievo di Fertilia. Conseguentemente, è stata emessa l'ordinanza che impone il divieto, per tutte le utenze domestiche e non domestiche di Fertilia e Maristella, nonché per quelle poste tra la stessa Fertilia fino alla Torre Nuova di Porto Conte, di utilizzare l’acqua della rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti.



Le medesime acque possono essere utilizzate solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici. L'ordinanza del Sindaco Mario Conoci è rivolta anche all'Ente Gestore Abbanoa Spa di effettuare i controlli interni previsti dalla D.Lgs. 31/2001 comunicando al Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl di Sassari le cause della non conformità, i tempi previsti per il rientro dei paramenti, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/01 e gli esiti favorevoli dei controlli interni per poter ripetere i campionamenti;