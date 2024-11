Cor 19 luglio 2021 All´Almafuerte Beach il Sand basket Nei giorni scorsi all´Almafuerte Beach di Alghero è andata in scena la tappa regionale del terzo campionato nazionale Federazione Italiana Sand Basket targato Aics. Via il palleggio e dentro il trascinamento di palla, la sostanziale grande novità che ha affascinato tutti gli amanti della palla a spicchi



ALGHERO - Un vero spettacolo, un grande spettacolo. Il 16 e il 17 luglio scorso all'Almafuerte Beach di Alghero è andata in scena la tappa regionale del terzo campionato nazionale Federazione Italiana Sand Basket targato Aics. Tutti in spiaggia in Sardegna per vivere le emozioni di quella che da qualche anno è diventata la disciplina estiva per eccellenza, giocare in spiaggia a pallacanestro infatti non è più impossibile.



Via il palleggio e dentro il trascinamento di palla, la sostanziale grande novità che ha affascinato tutti gli amanti della palla a spicchi. In tanti, infatti, hanno partecipato alla tappa regionale dello scorso week-end: per la categoria under le squadre Vodka-nestro, Team-eno e Sea Girls hanno conquistato il pass per la Finale Nazionale.



A settembre a Fiumicino loro sfideranno tutte le rivali delle altre regioni per la conquista dei rispettivi Scudetti: «Siamo molto soddisfatte di come sono andate queste due giornate - dichiarano Viviana Carosi e Manuela Monticelli, referenti della tappa di Alghero -tutti gli atleti, dai più piccoli ai più grandi si sono divertiti molto e siamo riuscite a coinvolgere anche ragazzi che, incuriositi, si sono avvicinati per giocare. Mare, sole, basket… niente di meglio in estate per chi ama questo sport».